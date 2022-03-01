Йошкар-Ола, , 15:12 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 1 марта выздоровели с начала пандемии 33 205 жителей республики, за последние сутки выписаны 367 человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Работа врачей в «красной зоне» Денис Абрамов © ИА REGNUM

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Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 42 916 случаев заражения коронавирусом, из них 105 — за последние сутки. 1039 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, накануне умерли пять человек с COVID-19, за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

За день в ковид-стационары госпитализировали 37 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 28 февраля лечение получал 391 пациент, из них у 253 жителей подтверждено заражение коронавирусом. За минувшие выходные дни, 26 и 27 февраля, число пациентов ковид-стационаров республики сократилось более чем на 100 человек.

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