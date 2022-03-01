Пенза, , 15:13 — REGNUM В начале календарной весны в Пензенской области ожидаются резкие изменения погоды. Соответствующее предупреждение распространяют региональные метеослужбы.

Весна близко Андрей Репин © ИА REGNUM

В начале марта в Пензенской области будет господствовать антициклон. Слабые осадки возможны лишь в отдельных районах. Температура воздуха по ночам останется отрицательной, а днем столбик термометра расположится около плюсовых значений. Затем с юга в регион с приходом активного циклона начнут поступать интенсивные осадки в виде снега, ожидается сильный порывистый ветер, местами метель. На отдельных участках дорог вероятны снежные переметы.

В среду, 2 марта, прогнозируется желтый уровень погодной опасности, ночью и утром местами возможен туман с видимостью 500 метров и менее. Ветер северо-восточный от 5 до 10 м/с. Температура воздуха ночью составит от 4 до 9 градусов ниже ноля, днем —1…+4 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало, к выходным дням в Москве похолодает, днем будет до 3−4 градусов мороза.

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