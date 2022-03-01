Тбилиси, , 15:11 — REGNUM В Грузии 1 марта отменили ограничения по ведущей к границе с Россией трассе Мцхета — Степанцминда — Ларс, которая также называется Военно-грузинская дорога. Об этом сообщает пресс-служба Департамента автомобильных дорог республики.

КПП «Верхний Ларс» «Новости Владикавказа»

По данным ведомства, на участке Гудаури — Коби с 25 февраля действовал запрет на проезд для автомобилей с прицепом или полуприцепом из-за выпадения снега и гололёда. Трассу очистили и движение было восстановлено.

Проезд участках Гудаури — Коби и Гудаури-Коби разрешается без остановок и только по защитным тоннелям. Режим движения контролирует полиция.

Стоит отметить, что в Грузии с 2021 года ведётся строительство новой трассы от Тбилиси к границе с Россией. По проекту она будет короче, а также обойдёт участки, по которым опасно проезжать зимой.