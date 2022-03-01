Мишустин распорядился выделить 1 трлн рублей на покупку акций
Москва, 1 марта, 2022, 15:10 — ИА Регнум. На покупку акций российских компаний будут выделены средства из Фонда национального благосостояния. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Согласно документу, подписанному главой правительства 26 февраля, средства будут выделены в течение 2022 года на «приобретение за счёт средств Фонда национального благосостояния акций российских эмитентов в размере не более 1 трлн рублей».
Уточняется, что условия приобретения определит Минфин РФ. Для этого он может привлекать госкорпорацию «ВЭБ.РФ» и специализированные финансовые организации.
Как сообщало ИА REGNUM, Мишустин рассказал о подготовленных правительством мерах поддержки экономики России в условиях санкций. По его словам, главным направлением станет импортозамещение.