Москва, , 15:09 — REGNUM Новые штрафы для водителей без диагностической карты будут распространяться на все виды автомобилей в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

Автомобили Дарья Драй © ИА REGNUM

«С 1 марта КоАП РФ пополнился новым правонарушением. За управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена диагностическая карта по итогам техосмотра, грозит штраф — 2000 рублей.

После привлечения к ответственности на решение проблемы с техосмотром водителю дают 24 часа. В этот период при повторном выявлении нарушения наказывать не будут.

Стоит напомнить, что с 30 декабря 2021 года техосмотр перестал быть обязательным для легковых автомобилей и мототранспортных средств, которые принадлежат гражданам и используются исключительно в личных целях. Поэтому новая норма не распространяется на водителей такого вида транспорта.

Наказание грозит водителям грузовых автомобилей, автобусов, легковых автомобилей, которые принадлежат организациям, а также водителям легковых автомобилей, которые используют личный транспорт в служебных целях, занимаются перевозкой пассажиров и багажа (например, легковое такси).

Кроме того, техосмотр обязателен для некоторых видов прицепов и автомобилей, оборудованных световыми и шумовыми спецсредствами.

Одновременно с этим 1 марта перестала действовать часть 2 статьи 12.1 КоАП РФ, которая устанавливала наказание в виде штрафа от 500 до 800 рублей за управление некоторыми видами транспорта без техосмотра.

Простым автолюбителям не стоит боятся нового штрафа за отсутствие диагностической карты», — пояснил адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 марта 2022 года в России вводится штраф за отсутствие техосмотра для водителей легковых автомобилей.

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