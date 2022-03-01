Нижний Новгород, 1 марта, 2022, 15:07 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровел после заражения коронавирусом 4781 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 302 176 человек на утро 1 марта, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне»

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 297 жителей области.

С начала пандемии в регионе выявлено 364 266 случаев заражения коронавирусом, из них 2989 — за минувшие сутки. 11 120 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, 10 летальных случаев зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались 18 жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщили ИА REGNUM, в Нижегородской области продолжается падение уровня коллективного иммунитета к коронавирусу — за последнюю неделю он снизился с 58,7% до 56,8%. При этом двумя неделями ранее данный показатель в регионе составлял 61,5%.

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