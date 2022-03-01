Волгоград, 1 марта, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Судебные прения по уголовному делу в отношении Арсена М., Армана С. и Анны М., обвиняемых в умышленном причинении тяжких повреждений здоровью, повлекших гибель мужчины после ссоры в школьном родительском чате, начались 1 марта в Центральном районном суде Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Арсен М. не признает вину в произошедшем и просит переквалифицировать его действия на побои и причинение смерти по неосторожности. Подсудимый также отрицал причастность своей сестры и её супруга к совершению преступления. Мужчина выступил на прениях стихами, в которых пояснил, что «защищал честь семьи, чему его учили испокон веков», «нечаянно причинил смерть Роме, а превратили в терроризм», попросил судью «Вы полный резонанс отбросьте, вмените законную статью».

Представитель потерпевшей стороны считает, что вина подсудимых полностью нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия и просила назначить наказание мужчинам в виде 15 лет лишения свободы, а женщине — 12 лет заключения, и также попросила суд не учитывать обстоятельства, которые могут каким-либо образом смягчить наказание подсудимым.

Судебные прения продолжатся 3 марта 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года Анна М., обиделась на высказывания отца-одиночки в школьном родительском чате. Он подговорила своего супруга Армана С. отомстить обидчику, но потерпевший не стал с ним встречаться. Тогда обвиняемая попросила «защиты» у брата Арсена М. — он подкараулил мужчину в офисе банка и избил. Спустя некоторое время мужчина скончался в реанимации.