Вашингтон, 1 марта, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Студент Университета Центральной Флориды (США) Джек Суини зарегистрировал аккаунт в Twitter для слежки за частными самолётами российских олигархов. Об этом 1 марта пишет Daily Mail.

Самолёт

По словам Суини, он решил создать аккаунт после того, как получил несколько запросов на отслеживание джетов после начала военной спецоперации России. «До этого я даже не знал, что есть такие влиятельные олигархи… Самолеты, которые есть у этих олигархов, совершенно сумасшедшие. Они огромны по сравнению с другими реактивными самолетами», — говорит студент.

На данный момент аккаунт Суини отслеживает передвижения 39 самолетов и вертолетов, принадлежащих 19 олигархам. Среди них джеты президента ГМК «Норильский никель» Владимира Потанина, владельца футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича и председателя совета директоров Evraz Group Александра Абрамова.

Ранее Джек Суини создал аккаунт, в котором с помощью бота отслеживал перемещения личного самолёта Илона Маска. Студент предложил Маску отключить бот в обмен на деньги, однако предприниматель заблокировал его