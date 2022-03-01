Москва, , 15:15 — REGNUM Шведский коллектив Drain Gang отменил выступления в российских городах. Информацию об этом опубликовал один из участников группы Bladee (Бенджамин Райхвальд) в истории на своей странице в Instagram вечером 28 февраля.

Drain Gang Скриншот YouTube

Так, запланированные на 5 марта 2022 года в Санкт-Петербурге и 6 марта 2022 года в Москве выступления не состоятся из-за спецоперации на Украине. Новые даты проведения концертов на текущий момент неизвестны.

Напомним, что Drain Gang начали музыкальную деятельность в 2013 году. Наибольшую популярность коллектив приобрёл благодаря уникальному звучанию в жанре клауд-рэп.

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