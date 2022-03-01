Москва, , 15:02 — REGNUM России необходимо уходить от сырьевой зависимости. Об этом 1 марта в ходе совещания по экономическим вопросам заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Kremlin.ru

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Глава российского правительства указал на необходимость дать возможность работать малому бизнесу, создать предпринимателям максимально благоприятные условия, убрать лишние административные барьеры и сформировать механизмы поддержки уже запущенных инвестиционных проектов.

«Эти вопросы планируем проработать совместно с бизнесом, максимально облегчить процедуры государственных закупок, сокращая избыточные требования», — подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр обратил внимание на необходимость ухода от сырьевой зависимости и стимулирования развития технологичных производств.

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«Бизнес, который занимается проектами в этой сфере, должен получить дополнительные меры поддержки. Надо максимально стимулировать изменения структур экономики, чтобы ещё больше уйти от сырьевой зависимости, увеличивая долю технологичных производств», — заявил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что введённые странами Запада в отношении России санкции открывают новые возможности для инвестиций.