Москва, 1 марта 2022, 15:02 — REGNUM России необходимо уходить от сырьевой зависимости. Об этом 1 марта в ходе совещания по экономическим вопросам заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Глава российского правительства указал на необходимость дать возможность работать малому бизнесу, создать предпринимателям максимально благоприятные условия, убрать лишние административные барьеры и сформировать механизмы поддержки уже запущенных инвестиционных проектов.
Премьер-министр обратил внимание на необходимость ухода от сырьевой зависимости и стимулирования развития технологичных производств.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что введённые странами Запада в отношении России санкции открывают новые возможности для инвестиций.