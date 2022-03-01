Минск, , 15:00 — REGNUM У властей Белоруссии есть информация о том, что на территорию республики могут быть проведены попытки проникновения групп диверсантов со стороны Украины. Об этом 1 марта сообщил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности и правительства республики, его слова приводит пресс-служба президента страны.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Они очень сильно сейчас развернули диверсионные группы. И мы имеем информацию, что они нацелены на проникновение диверсионных групп на нашу территорию. Предупрежден Гулевич (начальник Генштаба белорусских Вооруженных сил (ВС) Виктор Гулевич. — ред.), Министр обороны и генерал Лаппо. Он на передовой», — сказал он.

Также Лукашенко добавил, что ВС Белоруссии развернут на юге республики 10 хорошо подготовленных маневренных батальонных тактических групп, способных пресечь любую провокацию и любые военные действия против страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время на территории Украины действуют 15 политэмигрантских центров и структур, вербующих и поддерживающих белорусских оппозиционеров.