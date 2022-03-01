Москва, , 15:00 — REGNUM При блокировке американской финансовой платежной системы Mastercard внутри России клиенты не почувствуют никаких ограничений, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Денис Гончаров.

«Однако, в случае если карты были имитированы банками, которые находятся под санкциями, то могут возникнуть проблемы с оплатой и переводами за границей.

Стоит отметить, что по заявлению представителей ЦБ банковская система имеет все необходимые ресурсы для обеспечения стабильной и бесперебойной работы финансового сектора в России, даже при варианте полного отключения страны от SWIFT.

Российская финансовая инфраструктура в состоянии предотвратить даже самый жесткий сценарий в условиях беспрецедентных ограничений со стороны западных стран.

На данном этапе усилиями регулятора и ключевых участников удается нивелировать потенциальный ущерб от отключения от SWIFT.

В связи с отключением ведущих финансовых институтов от экономической системы будет сделана ставка на развитие собственных российских аналогов либо сотрудничество с азиатскими сервисами.

Не последнюю роль в данном процессе будет играть государственная поддержка», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, международная платежная система Mastercard заблокировала доступ к своей системе для некоторых российских финансовых систем.

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