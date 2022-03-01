Москва, , 15:00 — REGNUM Реформа системы общественного транспорта, которая в апреле 2022 года начнется в Петербурге, должна кардинально улучшить качество транспортных услуг для населения. Одновременно с этим пройдет масштабное обновление подвижного состава и будет покончено с «маршрутками», находящимися в «серой экономике». Об этом 1 марта рассказал президенту России Владимиру Путину губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Их рабочая встреча состоялась в Кремле.

Александр Беглов на встрече с президентом России Kremlin.ru

Беглов напомнил, что 30 сентября 2021 года в ходе обсуждения транспортной стратегии Петербурга президент поручил, чтобы весь городской общественный транспорт был безопасным. И Смольный приступил к выполнению этого поручения. Первым делом внимание было сосредоточено на метрополитене Петербурга, где износ вагонов составляет порядка 50%, а треть вагонов — в возрасте 50 лет.

«Мы обратились в правительство, дали заявку, заявка была принята — о выделении средств из Фонда национального благосостояния. Это ни много ни мало 96,9 миллиарда рублей — это 950 новых вагонов, которые обновят парк метрополитена. Заявка прошла все согласования, и сегодня мы ждём распоряжения правительства Российской Федерации», — отчитался Александр Беглов, сообщает пресс-служба Кремля.

Тяжелая ситуация сложилась и с трамвайным движением, где было 58% износа трамвайного парка.

«Мы обратились уже в другую систему, мы идём через бюджетный кредит: это порядка 11 миллиардов рублей, чтобы ещё добавить свои деньги из бюджета, шесть миллиардов рублей, и взять в лизинг. 339 трамваев мы выпустим на линии уже в 2022 и 2023 годах», — доложил губернатор.

Обновится и троллейбусный парк, износ которого достигает 55%.

«Здесь мы деньги выделили из бюджета Санкт-Петербурга, это порядка 9 миллиардов 200 миллионов рублей. И тоже уже в 2022—2023 годах закупим 389 новых троллейбусов. Таким образом, эту часть мы закрыли», — заверил губернатор.

Кроме того, в Петербурге развивается и другой экологический транспорт: в следующем году будет строиться парк для электробусов на 400 мест. С 15 июля в рамках транспортной реформы 2800 автобусов разной вместимости выйдут на линии на газомоторном топливе.

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В рамках реформы будет решена и проблема так называемых «маршруток».

«Владимир Владимирович, Вы хорошо знаете, что такое маршрутки и какое безобразие творится там: пенсионеров не пускают, ветеранов не пускают, платите полным рублем. И потом, между нами говоря, это нал чистый. Мы в своей реформе перешли на другую систему: маршрутки уйдут, появятся современные автобусы малой вместимости, и средства за проезд будет собирать уже город, а не транспортная компания. Естественно, мы им будем переводить деньги за услуги, и они будут платить налоги, а деньги будем собирать мы», — рассказа Беглов президенту.

Тем самым будет введён единый тариф на весь городской общественный транспорт, на всем транспорте будут действовать городские льготы. «И, самое главное, это будет чистый и современный транспорт. Вот такая реформа затеяна», — резюмировал Александр Беглов.

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