Санкт-Петербург, , 15:02 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга предупредило жителей города о новых мошеннических схемах. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе городского комитета по информатизации и связи.

Мошенничество в сети Иван Шилов © ИА REGNUM

В связи с учащением случаев кибер-атак на российские сервисы и сайты, среди мошенников появилась новая схема по обману людей. Во время телефонного звонка они могут сообщить о взломе личного кабинета на странице «Госуслуг» и попросить назвать специальный код для сброса пароля, который приходит абоненту через СМС.

В такой ситуацией правительство Петербурга советует обратиться по официальному номеру для уточнения информации. Это можно сделать с помощью региональной службы поддержки 8 (812) 417-34-94 и единой 8 800 100-70-10 . Для снижения риска взлома в дальнейшем советуют подбирать сложные пароли и включить двухэтапную проверку входа. Всё это доступно на официальном портале «Госуслуг».

Также мошенники могут сообщить о крупном призе, выигрыше и выплатах, получить который можно при переходе по специальной ссылке. Такие случаи нужно игнорировать, как и звонки о том, что знакомые или родственники находятся в беде. Необходимо перепроверять поступающую информацию с помощью контакта с тем, о ком сообщали.

Любые схемы мошенников — это правонарушения. О таких случаях необходимо сообщать в полицию для дальнейшего разбирательства. Особенно, если человек стал жертвой таких схем.

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