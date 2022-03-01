Уфа, 1 марта, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Антитеррористическую защиту некоторых объектов намерены усилить в Башкирии. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба главы республики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

Данный вопрос был рассмотрен на заседании представителей антитеррористической комиссии республики.

Сообщается, что участники совещания обсудили вопросы общественной безопасности, а также обеспечения бесперебойной работы детских садов, социальных учреждений, школ, больниц, объектов транспортного и топливно-энергетического комплексов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии обсудили развитие региона в условиях санкций.