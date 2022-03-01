Саратов, 1 марта, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются 2 марта на территории Саратовской области. По данным региональных метеослужб, ночью и днем местами ожидаются туман видимостью 500 метров и менее, а также гололедица.

14398 Туман

В предстоящие сутки, 2 марта, в Саратовской области ожидается от +2 до —3 °C.

В течение недели в регионе сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки. В пятницу-субботу, 4−5 марта, прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя, туман, гололед, а также сильный порывистый ветер. Температура воздуха по-прежнему на 3−5 градусов превышает климатическую норму.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии с 1 по 3 марта погода будет формироваться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Вероятность осадков небольшая. Местами возможен туман.

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