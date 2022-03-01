Кишинёв, 1 марта, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Жителей Молдавии начали пытаться запугивать, как это делали на Украине после переверорта 2014 года. Об этом заявил депутат парламента Молдавии от Партии социалистов Богдан Цырдя в своём телеграм-канале.

Gzt.md Памятник господарю Молдавского княжества Стефану III Великому (Штефан чел Маре) в Бельцах (Молдавия)

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

Он написал, что неизвестные начали звонить ему и писать в мессенджере: «Мы вас всех победим». Они также скандировали ставшее на Украине официальным бандеровское приветствие.

«Вывод простой: началась мощная инфовойна. Уже на территории РМ. Людей тупо запугивают, пытаются заставить замолчать», — заявил Цырдя.

Стоит отметить, что власти Молдавии не стали поддерживать санкции против России, введённые за проведение операции по денацификации Украины. В то же время молдавский президент Майя Санду призвала руководство Евросоюза ускорить принятие республики в ЕС.