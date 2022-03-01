Калуга, , 15:02 — REGNUM Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении четырех жителей Калужской области, которые обвиняются в совершении 18 эпизодов преступной деятельности, (незаконный оборот оружия, похищение человека, разбойное нападение, грабеж, кража, вымогательство, похищение документа). Об этом 1 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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По версии следствия, в январе 2021 года 41-летний иностранец, проживающий в Калуге, создал вооружённую группу, в которую помимо организатора вошли три местных жителя в возрасте от 25 до 33 лет. В период января-февраля 2021 года злоумышленники через интернет связывались с женщинами, занимающимися оказанием интимных услуг за денежное вознаграждение, договаривались о встрече и нападали на них. У потерпевших забирали деньги, мобильные телефоны, банковские карты, с которых впоследствии снимали денежные средства. Среди пострадавших от действий банды оказался индивидуальный предприниматель, который был похищен и ограблен.

Преступная деятельность банды была пресечена оперативными подразделениями УМВД и УФСБ России по Калужской области. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Согласно выводам психиатрической экспертизы, один из нападавших имеет психическое расстройство и нуждается в применении принудительных мер медицинского характера. Остальным участникам банды грозят длительные сроки лишения свободы.

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