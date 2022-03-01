Бейрут, , 15:17 — REGNUM Генеральный секретарь ливанского вооружённого движения «Хезболла» Хассан Насралла выступил с заявлением по ситуации на Украине. Об этом 1 марта сообщает Al-Mayadeen.

Хасан Насралла Moqawama.org

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По данным журналистов, Насралла возложил всю ответственность за происходящее на правительство США, которое ведёт агрессивную политику по всему миру.

«Вашингтон сделал все для нынешнего сценария, и именно он делает всё для усложнения ситуации. Происходящее является уроком и для тех, кто доверяет и рассчитывает на Соединенные Штаты. Сегодня мир уважает только сильных мира сего и молчит перед лицом американских преступлений», — заявил Хассан Насралла.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.