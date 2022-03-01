Москва, , 14:54 — REGNUM Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сохранит должности в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 1 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

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«Отстранение не коснется российских официальных лиц, представленных в исполнительном комитете УЕФА и экспертных группах УЕФА», — говорится в сообщении.

Дюков является членом исполкома УЕФА, а также занимает посты первого вице-председателя комитета национальных ассоциаций и заместителя главы комитета по клубным соревнованиям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в турнирах под эгидой этих организаций.

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