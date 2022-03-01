Кабул, , 14:54 — REGNUM В результате перестрелок и столкновений в афганских провинциях Бадахшан и Тахар погибли три человека, в том числе двое студентов. Также в Тахаре в результате стрельбы пострадали три человека.

Убийство mosaic36

Согласно источникам, двое студентов были убиты в ходе стычки между двумя местными командирами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Хвахан провинции Бадахшан.

Источники сообщили газете «8 Собх», что произошло столкновение между уездным комиссаром Хвахана и его заместителем за контроль над комиссариатом.

В результате инцидента были убиты Фарид Ахмад Сафаи и Дадулла Хавани, двое студентов из Хвахана. Местные власти пока не дали комментариев.

Также, согласно источникам, один человек был убит и трое получили ранения, когда солдаты открыли огонь в Тахаре. Инцидент также произошёл 28 февраля вечером в городе Талукан, административном центре провинции.

По данным собеседника издания, жертвой стал Имад-ад-Дин Чингис, сотрудник частного банка в Тахаре. Источники сообщают, что молодые люди были на отдыхе, когда их расстреляли.

Ансарулла Ансар, директор отдела информации и культуры Тахара, заявил, что молодые люди первыми открыли огонь по силам талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а затем сами попали под ответный огонь.

По словам Ансара, в связи с инцидентом задержаны три человека.