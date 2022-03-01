Отрадное, Ленинградская область, , 15:07 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела по факту опрокидывания траулера «Скорпион» у причала судостроительного завода «Пелла» в городе Отрадное Ленинградской области, повлекшего гибель двоих человек. Обвиняемым стал главный инженер судостроительного завода. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте (ЗМСУТ) СК РФ.

Траулер «Скорпион» Sledcom.ru

Как полагает следствие, в марте 2021 года при выполнении крановых работ с грузами произошло резкое накренение траулера «Скорпион» на правый борт. В результате произошло его частичное опрокидывание и затопление. Находившиеся среди других людей на борту слесарь-монтажник и маляр не смогли оперативно покинуть судно и погибли.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). Обвиняемым стал главный инженер ООО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла».

Как установило следствие, обвиняемый, вопреки техническим регламентам и установленными правилами, самостоятельно начал проведение работ. Он лично давал указания и команды о размещении груза массой 6,25 тонны на траловой палубе «Скорпион». Вследствие чего начальная метацентрическая высота судна уменьшилась и груз массой 3,3 тонны резко переместился с левого борта судна в район его диаметральной плоскости.

«Следователями Ленинградского следственного отдела на транспорте оперативно проведён комплекс необходимых следственных действий, осмотрена и проанализирована техническая документация, регламентирующая производство работ на указанном судне, допрошены свыше 150 свидетелей, проведены судебные экспертизы», — рассказали в ЗМСУТ уточнив, что руководителем следственного управления на личном приеме были приняты родственники погибших работников, которым были озвучены ход и результаты расследования уголовного дела.

Как отметили в ведомстве, свою вину обвиняемый не признал, однако следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Видео: пресс-служба Западное МСУТ СК России.

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