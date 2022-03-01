Москва, , 14:51 — REGNUM В российской экономике главным направлением деятельности должно стать импортозамещение. Об этом 1 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

Михаил Мишустин Duma.gov.ru

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«Импортозамещение должно стать основным направлением нашей деятельности», — заявил Мишустин в ходе обсуждения мер поддержки экономики России в условиях санкций стран Запада.

По его словам, бизнес, который занимается проектами в этой сфере, должен получить дополнительные меры поддержки.

«Надо максимально стимулировать изменение структуры экономики, чтобы ещё больше уйти от сырьевой зависимости, увеличивая долю технологичных производств», — добавил глава правительства.