Москва, , 14:50 — REGNUM Депутаты Госдумы от СРЗП для поддержки экономики на фоне санкций предлагают налоговые льготы для предприятий в зависимости от их инвестиций в производство, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

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«Наша партия предлагает ввести плавающую ставку налога на прибыль от 18% до 30% зависимости от расходов компаний на инвестиции в производство. Законопроект по данному вопросу сегодня направлен на получение отзыва в правительство», — сообщил лидер СРЗП Сергей Миронов.

Законопроект предполагает систему коэффициентов. Например, налог на прибыль в размере 18% компания должна платить, если в течение года соотношение доходов, полученных в виде дивидендов и объема средств на направленных на развитие предприятия, составляет менее 1. Налог в 25%, если соотношение доходов, полученных в виде дивидендов и объема инвестицией, составляет от 1 до 2, привел примеры парламентарий.

В нынешнее трудное время даже крупным предприятиям и их владельцам, которые ещё недавно купались в деньгах, придётся научиться экономить, отметил парламентарий. Больше нельзя пускать деньги на ветер и разбазаривать на содержание топ-менеджеров, добавил он.

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