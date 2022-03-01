Сеул, , 14:50 — REGNUM Посол России в Южной Корее Андрей Кулик выразил сожаление в связи с решением Сеула присоединиться к санкциям западных стран против Москвы из-за ситуации на Украине. Об этом российский дипломат заявил 28 февраля в ходе пресс-конференции.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава дипмиссии отметил, что участие Сеула в санкциях может изменить курс двусторонних отношений, которые успешно развивались на протяжении 30 лет.

«Проекты трехстороннего сотрудничества с участием России, Южной Кореи и КНДР тесно связаны с возможным решением ядерного вопроса, межкорейскими отношениями, миром на Корейском полуострове, безопасностью и процветанием, — отметил посол. — С учетом этого я сомневаюсь, что Южной Корее все это нужно».

Напомним, что 28 февраля представители МИД Южной Кореи сообщили, что Сеул принял решение присоединиться к международным санкциям и запретить экспорт в Россию стратегических материалов.

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