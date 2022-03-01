Москва, , 14:50 — REGNUM В 2022 году на российскую мясную промышленность может негативно повлиять рост кормовых, транспортных и логистических расходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта заявил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько. Так он прокомментировал прогнозы о том, что в РФ из-за «эмоциональных закупок» могут вырасти цены на некоторые категории мяса.

Мясо

«Одним из ключевых факторов колебания цен на мясо и мясную продукцию в современной истории России выступал объем импорта со всеми вытекающими отсюда последствиями (цена на мировых рынках, курс национальной валюты), — сказал Засько. — Однако в последние годы доля импорта мяса существенно снизилась, причем в категории свинины и птицы практически сведена к нулю. Российский рынок говядины по-прежнему частично зависит от импортных поставок (доля импорта, по некоторым оценкам, находится в пределах 10%), и именно в этом сегменте и формируются наибольшие риски ценовых колебаний на внутреннем рынке».

При этом экономист подчеркнул, что не стоит связывать возможность роста цен на мясную продукцию в текущем моменте с эмоциональным фоном.

«Мясо в сыром виде, в отличие от круп и консервов, все-таки требует специальных условий хранения. И городской обыватель не может себе позволить скупить существенные объемы, несущие риск формирования складского дефицита, мяса впрок, — сказал Засько. — Вместе с тем в 2022 году негативным фактором в мясной промышленности может выступить достаточно прогнозируемое увеличение кормовых, транспортно-логистических, упаковочных и иных сопутствующих расходов».

Однако, как добавил Засько, в настоящее время делать какие бы то ни было прогнозы довольно сложно.

«Во-первых, в силу того, что известные направления роста расходов сельхозпрома, безусловно, будут прорабатываться правительством и в той или иной мере купироваться. Во-вторых, рынок есть рынок. И производители будут вынуждены учитывать финансовые возможности потребителей, а динамика цен на продукты, в том числе на мясо, показывает приближение к некой критической потребительской отметке, за которой последует активный спад спроса и, соответственно, снижение цен, опять-таки в силу особенности данного вида товара — сложность длительного хранения, — сказал Засько. — Эти ожидания относятся ко всей линейке мясной продукции. Однако динамика цен на говядину вполне может развиваться в сторону опережающего удорожания, особенно в сегменте мяса премиум-класса».

Напомним, как сообщалось ранее, есть прогнозы, согласно которым «эмоциональные закупки» свиного и куриного мяса жителями РФ может обернуться его подорожанием.