Москва, 1 марта, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Приостановка участия в платежной системе Mastercard означает, что дебетовые карты иностранных платежных систем Mastercard будут работать только внутри РФ, так как внутри страны работает НСПК (Национальная система платёжных карт), через которую и происходят расчёты, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

(сс) Håkan Dahlström MasterCard

«Однако оплата картами будет недоступна за рубежом. Также, к сожалению, работа сервисов бесконтактной оплаты ApplePay и GooglePay будет заблокирована, так как реализована через иностранные сервисы. Поэтому участники системы вынуждены будут вернуться на физические карты.

Недавно, российские банки ВТБ, Открытие, Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк попали под эти санкции США. Клиенты этих банков не могут использовать свои платежные карты за границей, а также делать покупки товаров и услуг в зарубежных интернет-магазинах.

Сегодня Mastercard также подтвердили, что прекратили обслуживание СМП Банка, внесенного в черный список США. Также пострадали дочерние финансовые структуры банка «Россия» — «Собинбанк! и «Инвесткапиталбанк». Финансовые институты назвали прекращение обслуживания карт без предупреждения незаконным.

Конечно, это нанесёт определенный урон по этим финансовым институтам и уменьшит их выручки, так как некоторая часть клиентов будет уходить и искать другие банки, не попавшие под санкции.

Но в большинстве своём многие клиенты не заметят проблем в обслуживании, так как не выезжают за границу. В любом случае бояться банкротства или каких-либо финансовых последствий финансовых институтов не стоит. Они будут продолжать работать в штатном режиме.

Mastercard также заявил, что будет и дальше продолжать работать с регуляторами США, расширять и пополнять черные списки по мере развития ситуации.

Однако в связи с тем, что дефицит нефти и газа в мировой экономике пока огромен и ЕС очень зависит от поставок энергоносителей из России, то санкции вряд ли коснуться финансовых институтов, по которым производятся расчеты, особенно отключение от SWIFT.

В свою очередь ЦБ РФ и правительство будет оказывать всевозможную поддержку и помощь финансовым институтам, которые попали под санкции, так что опасаться прекращения их работы не стоит», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, международная платежная система Mastercard заблокировала доступ к своей системе для некоторых российских финансовых систем. Блокада проводится в рамках реализации санкций США против России.

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