Барнаул, 1 марта, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Власти Алтайского края заявили о позитивных результатах участия предприятий региона в национальном проекте«Производительность труда».

Пресс-центр РЦК Участники в нацпроекта «Производительность труда»

Как сообщил 1 марта в ходеинтернет-форума корреспонденту ИА REGNUM министр экономического развития региона Анатолий Нагорнов, на сегодняшний день время протекания процессов на предприятиях-участниках проекта — сокращено в среднем в два раза, выработка сотрудников увеличена в среднем в 1,5 раза.

«Если рассматривать 2021 год, наилучшие показатели по итогам участия в нацпроекте показали следующие предприятия: по сокращению времени протекания процесса — ООО «Мартика» (3,8 раза), по сокращению незавершенного производства — ООО ПК «Сибиряк» (2,3 раза), по увеличению выработки в потоке — ООО «ПСК» (1,35 раза)», — отметил чиновник.

По его словам, алтайские предприятия регулярно появляются в десятке лучших в рейтингах, составляемых АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» и размещаемых на платформепроизводительность.рф. Среди таких компаний — ООО ПО «МЭС», ООО «Сибэнергомаш — БКЗ», ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова.

Кроме того, в регионе создано модельное предприятие — ООО УК «АЗПИ», которое является предприятием-образцом по внедрению бережливого производства.

Одним из участников проекта стало АО «Барнаульская горэлектросеть», которое является гарантирующим поставщиком электрической энергии в Алтайском крае.

«Участие в нацпроекте стало для нас весьма полезным, в большей мере с точки зрения «взгляда со стороны». Безусловно, мы будем и в дальнейшем оптимизировать свою работу, адаптируя рекомендации Регионального центра компетенций под специфику деятельности БГЭС», — отметила на сайте Алтайского центра кластерного развития директор по сбыту электроэнергии Барнаульской горэоектросети (БГЭС) Марина Сорокина.

По её словам, в планах у компании на следующие 2,5 года — реализация ряда проектов по оптимизации процессов, но уже сейчас открыт дополнительный проект по оптимизации процесса обслуживания приборов учёта физических лиц, где намечен ряд точек для улучшения.

В настоящее время участниками национального проекта «Производительность труда» в Алтайском крае являются 62 предприятия. По плану нарастающим итогом на конец 2022 года количество участников должно увеличиться до 68.

«Все показатели, предусмотренные национальным проектом для Алтайского края по итогам 2021 года, достигнуты, некоторые со значительным перевыполнением. Предприятия-участники отмечают пользу от участия в национальном проекте», — отметил Анатолий Нагорнов.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; торговля).