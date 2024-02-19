Лондон, 1 марта, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Североатлантический альянс будет не в состоянии обеспечить бесполётную зону над Украиной. Об этом 1 марта заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Небо

Глава британского правительства пояснил, что такие меры приведут к прямому столкновению с Россией.

«Я могу сказать честно, мы не можем обеспечить бесполётную зону над Украиной, это приведёт к прямому столкновению с Россией», — указал Джонсон.

При этом он добавил, что Европа готова к «продолжительному кризису» из-за принимаемых санкционных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала российской специальной военной операции по защите республик Донбасса западные страны начали закрывать воздушное пространство для России. В частности, такое решение приняли Великобритания, Германия, Дания, Исландия, Литва, Латвия, Словения, Финляндия, Франция, Австрия, Северная Македония, Испания, Португалия.

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28 февраля Евросоюз принял решение о закрытии своего воздушного пространства для любых российских самолётов. Исключение может быть сделано в отношении судна, совершающего перелёт в гуманитарных целях, либо в других строго регламентированных целях.

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