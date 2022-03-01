Ростов-на-Дону, 1 марта 2022, 14:48 — REGNUM Закрытие международного аэропорта «Платов» (Ростов-на-Дону) продлили до 8 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе воздушной гавани 1 марта.
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«В соответствии с решением авиационных властей России ограничение на полеты в/из аэропорта «Платов» продлено до 3:45 мск 8 марта», — говорится в сообщении.
ИА REGNUM сообщало, что аэропорт «Платов» был закрыт утром 24 февраля. Базовый перевозчик воздушной гавани 2−7 марта выполнит дополнительные вывозные рейсы из Минеральных Вод.
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