Москва, 1 марта, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Ассистент главного тренера московского футбольного клуба «Динамо» Андрей Воронин покинул клуб. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба команды.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Стадион «Динамо»

Отмечается, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Бывший украинский футболист работал в тренерском штабе Сандро Шварца с октября 2020 года. В качестве игрока он выступал за «Динамо» с 2010 по 2014 год.

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