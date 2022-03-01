Таллин, 1 марта, 2022, 14:47 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Выходящим за все этические нормы назвали в посольстве РФ в Эстонии комментарий министра юстиции этой страны Марис Лаури в социальных сетях. Об этом сообщил эстонский портал sputnik-meedia.ee.

«Однажды русские поймут, что они похожи на немцев сороковых годов. Это станет для этого общества очень тяжелым моментом», — написала Лаури в Facebook.

«Путинисты есть и среди эстонцев», — также сообщила она.

По мнению российских дипломатов, личные выпады Марис Лаури в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина абсолютно недопустимы, а параллели между современной Россией и нацистской Германией — безнравственны.

«Посольство считает подобный тон неприемлемым в межгосударственных отношениях и осуждает высказывания члена правительства Эстонской Республики, расценивая их как вмешательство во внутренние дела Российской Федерации», — подчеркивается в комментарии.

В свою очередь, Telegram-канал Sputnik Meedia напомнил министру юстиции Эстонии, что именно в Эстонии ежегодно чествуют солдат 20-й дивизии Ваффен-СС, сражавшихся на стороне фашистской Германии.