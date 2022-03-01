Тверь, , 14:46 — REGNUM Подозреваемому в расстреле мужчины на улице в Твери предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, вечером 26 февраля в районе улицы Брагина и Беляковскогопереулка Твери между двумя группами лиц произошёл конфликт. Один из его участников достал из автомобиля оружие и не менее семи раз выстрелил в одного из оппонентов. Пострадавший скончался в машине скорой помощи от огнестрельного сквозного пулевого ранения груди.

Следователи установили личность погибшего. С обвиняемым проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.