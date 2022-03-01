Москва, , 14:46 — REGNUM Введённые странами Запада в отношении России санкции открывают новые возможности для инвестиций. Об этом 1 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

Михаил Мишустин Government.ru

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«Ещё одно важное направление — это инвестиции. Ограничения, которые введены против нашей страны, открывают новые возможности для внутренних капиталовложений», — сказал Мишустин.

По его словам, необходимо создать для бизнеса благоприятные условия, убирая ненужные барьеры. Он отметил, что такая работа уже проводится на протяжении последнего времени.

Более того, запущены механизмы поддержки уже существующих инвестиционных проектов.