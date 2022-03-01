Киев, 1 марта, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Украина отзывает своего посла из Грузии. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил 1 марта на брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

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Он отреагировал на отказ Тбилиси поддержать санкции против России, которые вводят западные страны из-за операции на Украине по защите Донбасса. Также глава республики осудил отказ грузинской стороны позволить украинскому самолёту вывезти 30 грузинских граждан, пожелавших воевать за киевский режим.

«Незамедлительно отзываем посла из Грузии за препятствия добровольцам, которые хотят нам помочь, за неморальную позицию по отношению к санкциям», — сказал Зеленский.

Стоит отметить, в мае 2020 года Тбилиси отозвал посла из Киева. Тогда причиной стало то, что на Украине на государственную должность приняли заочно осужденного в Грузии экс-президента Михаила Саакашвили. Вернулся грузинский посол на Украину в апреле 2021 года.