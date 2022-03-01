Москва, , 14:45 — REGNUM Временное ограничение полетов в ряд аэропорты юга и центральной части России продлено до 03:45 мск 8 марта. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Аэропорт

«Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 08 марта 2022 года 03:45 часов по московскому времени», — говорится в сообщении.

При этом режим временного ограничения полетов действует в аэропортах Анапв, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные российские аэропорты и в том числе — международные — работают в штатном режиме.

«Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что чартерные программы российских туроператоров в Турцию и Египет продолжают выполняться в штатном режиме. Чартерные авиарейсы выполняются по расписанию.