Москва, 1 марта, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В Госдуме приветствовали смягчение антиковидных норм и увязали это с специальной военной операцией.

Duma.gov.ru Алексей Журавлёв

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«Как говорится, клин клином вышибают. Когда развернулись по-настоящему серьезные и судьбоносные события, бюрократическое «ковидобесие» неизбежно отступает», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в соцсетях.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Роспотребнадзор выпустил новые рекомендации по борьбе с коронавирусом на фоне снижения заболеваемости COVID-19. Ведомство рекомендовало отменить все ограничения, за исключением соблюдения масочного режима в помещениях и усиления дезинфекции. Так, отменены нормы по заполняемости кинотеатров, театров, концертных залов и музеев, а также общепита.