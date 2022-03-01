Ярославль, 1 марта 2022, 14:42 — REGNUM 1 марта на заседании правительства Ярославской области врио губернатора Михаил Евраев представил новых руководителей департаментов. Об этом сообщает правительство региона.
И️сполняющим обязанности директора департамента инвестиций и промышленности назначен Сергей Одноколов.
Ранее Сергей Одноколов возглавлял Центр компетенций в сфере государственно-частного партнерства Ярославской области и Корпорацию развития малого и среднего предпринимательства.
Дмитрий Глушков, ранее возглавлявший департамент инвестиций и промышленности, переходит на должность директора Региональной лизинговой компании.
Новым руководителем областного департамента транспорта станет Татьяна Черемных, ранее работавшая в министерстве транспорта Тверской области.
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