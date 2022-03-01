Ярославль, , 14:42 — REGNUM 1 марта на заседании правительства Ярославской области врио губернатора Михаил Евраев представил новых руководителей департаментов. Об этом сообщает правительство региона.

Правительство Ярославской области

И️сполняющим обязанности директора департамента инвестиций и промышленности назначен Сергей Одноколов.

«Как уже не раз подчеркивал, крайне важно опираться на профессиональные кадры, — сказал Михаил Евраев. — Сергей Михайлович — ярославец, кандидат экономических наук. Под его руководством был успешно запущен Центр поддержки предпринимательства, а также реализован проект по созданию и развитию промышленного парка в Тутаеве».

Ранее Сергей Одноколов возглавлял Центр компетенций в сфере государственно-частного партнерства Ярославской области и Корпорацию развития малого и среднего предпринимательства.

Дмитрий Глушков, ранее возглавлявший департамент инвестиций и промышленности, переходит на должность директора Региональной лизинговой компании.

Новым руководителем областного департамента транспорта станет Татьяна Черемных, ранее работавшая в министерстве транспорта Тверской области.

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