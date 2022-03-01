Москва, , 14:41 — REGNUM Российскому бизнесу необходимо время для изменения логистических цепочек. Об этом 1 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Сейчас многим потребуется время на изменение логистических цепочек и пополнение оборотных средств», — сказал премьер-министр.

Мишустин рассказал о мерах, которые подготовило правительство для ответа на санкции стран Запада. Получат поддержку системообразующие предприятия, а также малый бизнес и компании, занятые импортозамещением.