Ульяновск, , 14:41 — REGNUM В Ульяновской области снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, при этом возросло суточное количество госпитализированных. Это следует из обновлённой статистики оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сведениям на 1 марта, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 170 299 случаев заражения SARS-CoV-2. Из них за последние сутки (28 февраля) подтверждено 1993 случая заражения коронавирусом, что на 63 меньше, чем было выявлено 27 февраля (2055).

Что касается вновь госпитализированных в ковидные стационары, то их число выросло в 2,3 раза: с 37-ти по итогам 27 февраля до 86-ти по итогам 28 февраля.

Отметим, что в Ульяновской областной детской клинической больнице после капитального ремонта открылось травматологическое отделение. Ранее из федерального бюджета на закупку оборудования для учреждения направлено 204 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области проведено за весь период 1 880 049 лабораторных исследований на коронавирус.