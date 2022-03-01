Москва, 1 марта, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Российский рэпер Bumble Beezy (Антон Ватин) начал создание обложки для будущего проекта. Информацией об этом артист поделился в истории на своей странице в Instagram 1 марта.

Скриншот YouTube Bumble Beezy

По словам музыканта, будущая обложка станет для него вторым законченным рисунком за последние 16 лет. На текущий момент неизвестно, к какому именно релизу будет приурочена работа Bumble Beezy.

Напомним, что Bumble Beezy начал музыкальную деятельность в 2011 году. В настоящее время на счету рэпера 12 различных студийных альбомов.