Новокузнецк, Кемеровская область, 1 марта 2022, 14:39 — REGNUM Казаки Кузбасса собрали и отправили в Ростовскую область гуманитарную помощь беженцам из Донбасса. Об этом сообщает регионального отделения «Союза казаков-воинов России и зарубежья».
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Объединившись, казаки приобрели продукты питания длительного хранения, товары первой необходимости, постельное бельё, канцелярию для детей младшего и школьного возраста. Гуманитарная помощь передана через комплексный центр социального обслуживания населения Центрального района Новокузнецка и отделение партии «Единая Россия» в Новокузнецке.
К сбору гуманитарных наборов подключились также казаки Прокопьевска и Мысков.
Казаки подчёркивают, что будут и впредь помогать братскому народу Донбасса, оказавшемуся в сложной ситуации.