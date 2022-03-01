Москва, , 14:40 — REGNUM Всей точной информацией, что происходит в ходе спецоперации по освобождению Донбасса, кроме военных, никто не обладает, чтобы её правильно оценить, заявил корреспонденту ИА REGNUM ветеран боевых действий, Герой Российской Федерации, полковник, вице-президент Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация героев», участник боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе Вячеслав Сивко.

«Как военный, исходя из личного опыта, могу сказать, что, по всей видимости, та ситуация, которая возникла сейчас, невоспитанная. Весь негатив, который шел с Украины, мы видели и понимали ранее.

Возникал вопрос к Украине: почему не остановить военные действия, бомбежки Донбасса и Луганска, начатые с 2014 года. Практически всё это время происходил геноцид народа — населения ДНР и ЛНР.

Практически все попытки, которые предпринимались властями ДНР и ЛНР оказались безрезультативными. Я глубоко убежден, что США и коллективный Запад умышленно притягивали ситуацию, чтобы это всё случилось.

Верю, что решение властей России принималось не спонтанно. Оно вынашивалось долго. Восемь лет мы ждали и говорили, что пора переходить к решительным действиям, потому что так просто это всё не закончится.

Эти решительные действия наступили. Конечно, хотелось, чтобы это закончилось быстро, чтобы было найдено взаимное понимание ситуации. Но потери происходят и только среди военных, но и среди мирного населения.

Властям Украины не жалко людей. Специально устраиваются провокации, сами убивают людей, а потом списывают на другую сторону.

Исходя из той информации, которую получает наша общественная организация, российские военнослужащие пытаются действовать в тех рамках, в которые их поставили. Им сейчас там очень сложно.

Военные не должны так воевать. Им поставили задачу — выйти на рубеж, и все, кто оказывает сопротивление, должны быть уничтожены. А на Украине так нельзя, их военнослужащие прикрываются мирным населением. Поэтому наши военные не могут действовать так, как должны действовать.

Российские военнослужащие действуют с оглядкой, чтобы не пострадали мирные жители Украины, поэтому им невероятно сложно. Но я верю, что в конечном итоге всё будет нормально. Конечно, всем очень хочется, чтобы всё это побыстрее закончилось», — высказал свое мнение Вячеслав Сивко.

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