Санкт-Петербург, , 15:08 — REGNUM Весенняя просушка региональных дорог Ленинградской области в 2022 году пройдет c 1 по 30 апреля. Проезд большегрузов в это время будет ограничен, предупредили 1 марта в пресс-службе областной администрации.

Дорога Yarregion.ru

Запрет распространяется на машины с превышением нагрузки на каждую ось более пяти тонн при проезде по асфальтобетонным дорогам и более трех тонн при проезде по гравийным дорогам.

«Просушка дорог необходима, чтобы убрать из самого конструктива трасс избыточную влагу, накопившуюся после снежной зимы», — напомнили в пресс-службе дорожного комитета.

Отметим, что контролировать передвижение большегрузов будут передвижные посты весового контроля. Их размещение планируется организовать таким образом, чтобы контролировать основные пути следования большегрузов от карьеров. Особое внимание уделяется местам примыкания федеральных трасс к региональным трасс. Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за движение с перегрузом. Штрафы на юридическое лицо могут составить до 400 тысяч рублей, а задержанные на весовом посту машины отравляются на спецстоянки.