Уфа, , 14:41 — REGNUM Бывшего инспектора территориального отдела центрального межрайонного центра занятости населения обвинили в получение взяток в Башкирии. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Взятка ru.torange.biz

По версии следствия, с мая 2018 года по июнь 2020 года фигурантка уголовного дела получила от 22 граждан порядка 390 тысяч рублей за постановку на учет в качестве безработных в отсутствие на то законных оснований.

В материалах дела указано, что сумма взяток варьировалась от десяти до 39 тысяч рублей, деньги перечислялись на банковский счет обвиняемой.

«Кроме того, она внесла в документы заведомо ложные сведения о наличии у соискателей права на получение пособия в максимальном размере, а также изготовила фиктивные справки о доходах за последние 12 месяцев», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в итоге государству был причинен ущерб на общую сумму свыше 550 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки, мошенничества и подделки документов.

Свою вину обвиняемая признала частично. Материалы дела направлены в Чишминский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии экс-главу сельсовета заподозрили в служебном подлоге.