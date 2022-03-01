Москва, , 14:37 — REGNUM Рассматриваются дополнительные меры поддержки бизнеса в условиях санкций. Об этом 1 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Для малых и средних предприятий правительство вместе с Банком России рассматривает дополнительные меры поддержки, сочетающие субсидирование и фондирование банков, которые работают с этим сектором экономики», — сказал он.

По словам Мишустина, необходимо сохранить неизменными условия работы для небольших компаний. При этом он отметил, что потребуется время для изменения логистических цепочек.