Рязань, 1 марта, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Внешним силам не нужны сильная Россия и сильная Украина, они думают только о санкциях, высказал 1 марта свою позицию о происходящем в отношении РФ и российского народа губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

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Глава региона подчеркнул, что Россия не воюет с украинским народом, а защищает его от преступного националистического режима.

«Мы — один народ. Наш президент неоднократно говорил об этом. Специальная военная операция, которую сейчас проводят наши вооружённые силы вместе с подразделениями ДНР и ЛНР, — вынужденная мера, направленная на демилитаризацию и денацификацию нынешней украинской власти. И я полностью поддерживаю эти решения главы государства», — сказал губернатор.

Мирные жители Донбасса погибали безнаказанно последние восемь лет, подчеркнул руководитель области.

«Националистический режим на Украине подавлял и притеснял тех, кто выступал за сохранение русского языка, тех, кто боролся за сбережение отношений двух братских народов. Этим воспользовались внешние силы, которым не нужны сильная Россия, сильная Украина. Им нужны санкции, которые сегодня и запустили на полную катушку. Но они плохо нас знают. Или, может, просто забыли, как внешняя угроза, трудности сплачивают нас и делают непобедимыми», — считает глава региона.

В пунктах временного размещения Рязанской области сейчас находится 731 житель Донбасса, из них 381 ребёнок.