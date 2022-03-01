Москва, 1 марта, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Российские лыжники не выступят на оставшихся этапах Кубка мира и завершают сезон. Об этом 1 марта заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Saratov.gov.ru Елена Вяльбе (слева)

«Международный сезон для нас закончен. Будем участвовать во внутрироссийских соревнованиях», — сказала Вяльбе.

Она отметила, что ФЛГР вместе с Министерством спорта РФ решит, будут ли вместо этапов Кубка мира организованы какие-то другие старты.

Напомним, в нынешнем сезоне осталось провести два этапа Кубка мира в Норвегии и один в Швеции. Также на 18−20 марта был запланирован финал Кубка мира в Тюмени, но он был отменён.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля Международная федерация лыжного спорта (FIS) отказалась отстранять российских лыжников от участия в этапах Кубка мира.