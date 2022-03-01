Омск, , 14:37 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявили 518 носителей коронавируса, госпитализировали 233 ковид-пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 марта в федеральном оперативном штабе.

Маска (сс) AlexChirkin

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За весь период пандемии в Омской области подтверждено 191 833 случая заражения коронавирусом, выздоровели 176 015 человек, скончались 3872 ковид-пациента.

За сутки в регионе выздоровели 1506 человек, скончались — десять.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля в Омской области было подтверждено 825 случаев заражения, выздоровели 1002 человека, скончались десять человек, госпитализация потребовалась 92 пациентам.

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