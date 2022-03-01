Татарстан, 1 марта, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Семья из города Арска потеряла младенца во время родов. Данная публикация появилась в СМИ. Минздрав Татарии намерен установить обстоятельства случившейся трагедии, сообщает пресс-служба ведомства.

Pexels.com Младенец

«На данный момент проводится изучение медицинской документации специалистами Минздрава республики. Причина смерти ребёнка будет определяться судебно-медицинской экспертизой. Данный случай находится на личном контроле министра здравоохранения РТ Марата Садыкова», — цитирует «Татар-информ» ведомство.

Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Заинской Центральной районной больнице на пятилетнего ребенка упал шкаф. Сразу же после ЧП в палату были вызваны невролог и травматолог. После осмотра травм у ребенка не нашли. В Нижнекамской Детской больнице также не подтвердили получение травм мальчиком.

Читайте также: В Татарии проверяют данные о падении шкафа на ребёнка в больнице